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29.11.2020 - 13:12 |

Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)
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Ligde oynadığı 9 maçta 12 puan toplayan İstanbul ekibi Kasımpaşa, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 5 puan toplayabilen Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Alt sıralardan kurtulmak için maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında son dakika golüyle 3 puandan olan Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Ev sahibi ekipte hafta içinde 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz'un istifasından sonra takımı Fuat Çapa devraldı. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa ile ilk karşılaşmasına Gençlerbirliği karşısında çıkıyor.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Varga, Koomson, Hodzic

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Berat, Diego, Sefa, Sio, Zargos, Candeias, Piris, Polomat, Murat

Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)

 

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