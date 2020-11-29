Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 12 puan toplayan İstanbul ekibi Kasımpaşa, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 5 puan toplayabilen Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Alt sıralardan kurtulmak için maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında son dakika golüyle 3 puandan olan Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Ev sahibi ekipte hafta içinde 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz'un istifasından sonra takımı Fuat Çapa devraldı. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa ile ilk karşılaşmasına Gençlerbirliği karşısında çıkıyor.
İŞTE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Varga, Koomson, Hodzic
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Berat, Diego, Sefa, Sio, Zargos, Candeias, Piris, Polomat, Murat