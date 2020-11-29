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29.11.2020 - 13:12 |

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kimler oynuyor, kim yönetiyor?

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bugün yaşanacak mücadele için heyecan başladı. Peki Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda ekrana gelecek? Büyük merakla beklenen karşılaşma saat kaçta başlayacak? İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği muhtemel 11'leri ve maç hakkında sık sık araştırılanlar...

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kimler oynuyor, kim yönetiyor?
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Bugün Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar arayışa koyuldu. Süper Lig'in önemli haftalarından biri olan bugün ter dökecen Kasımpaşa - Gençlerbirliği takımları saat kaçta, hangi kanalda karşılaşacak, maçın hakemi kim olacak?

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Mete Kalkavan’ın yöneteceği Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Haddadi, Hadergjonaj, Anıl, Tirpan, Koomson, Varga, Alan.

Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Piris, Berat, Sefa, Furman, Sio.

 

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