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13.03.2020 - 19:53 |

Kasımpaşa - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa - Göztepe (CANLI)

Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Son 3 haftada 7 puan toplayan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında rakibini eli boş göndermek istiyor. 2 haftadır kaybeden Göztepe ise kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor.

 

KASIMPAŞA - GÖZTEPE: 1-0

*İlk yarı sona erdi

GOL: 2' Koita (Kasımpaşa)

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek

Maç öncesi notlar

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemiyorlar.

Kasımpaşa - Göztepe (CANLI)

Göztepe vs Konyaspor Maçının Perde Arkası

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