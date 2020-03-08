Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de ateş hattında yer alan iki takımın mücadelesinde 20 puanlı Kasımpaşa kendi sahasında 19 puanlı Kayserispor'u ağırlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek.

Kasımpaşa-Kayserispor: 3-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 6' Koita, 11' Sarlija, 30' Ndongala

İLK 11'LER:

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Angelo, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets, Mesanovic

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Haddadi'nin ceza yayının solundan arka direğe ortasında Koita'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağ kanatta taç çizgisi ile ceza sahası arasında bir noktadan kullandığı serbest atışta ön direkte kaleci Lung'dan seken topu altıpasın içinde Sarlija tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

31. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Aytaç Kara'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Koita, kaleci Lung ile karşı karşıya aşırtma vuruşunu yaptı, ardından Ndongala kale çizgisi önünde uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

41. dakikada Koita'nın ara pasında Thiam'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lung'un ayağından seken top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan müsabaka öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, lacivert-beyazlı kadın taraftarlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ...