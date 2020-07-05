05.07.2020 - 17:24 |
Kasımpaşa-Sivasspor (CANLI)
Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Ziya, Emre, Fernando, Yatabare
Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı
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