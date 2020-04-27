KasÄ±mpaÅŸa tesislerde antrenmanlara baÅŸladÄ±
SÃ¼per Lig'de ertelenen maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa, antrenmanlara yeniden baÅŸladÄ±.Â
KasÄ±mpaÅŸa, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de ertelenen maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan antrenmanlara yeniden baÅŸladÄ±.Â
Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmesinin ardÄ±ndan futbol takÄ±mÄ±, ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Kemerburgaz KasÄ±mpaÅŸa Spor Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa yÃ¶netimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarÄ±na uyarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
Hijyenle ilgili bÃ¼tÃ¼n uyarÄ±larÄ± dikkate alan oyuncular, antrenmana Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Lacivert-beyazlÄ±lar, dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â
Lacivert-beyazlÄ±lar, tam kadro Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
KasÄ±mpaÅŸa, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenman ile devam edecek.
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