Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKasÄ±mpaÅŸa Haberleri KasÄ±mpaÅŸa tesislerde antrenmanlara baÅŸladÄ±
27.04.2020 - 23:53 | | AA

KasÄ±mpaÅŸa tesislerde antrenmanlara baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig'de ertelenen maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa, antrenmanlara yeniden baÅŸladÄ±.Â

KasÄ±mpaÅŸa tesislerde antrenmanlara baÅŸladÄ±

KasÄ±mpaÅŸa, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de ertelenen maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan antrenmanlara yeniden baÅŸladÄ±.Â 

Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmesinin ardÄ±ndan futbol takÄ±mÄ±, ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Kemerburgaz KasÄ±mpaÅŸa Spor Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa yÃ¶netimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarÄ±na uyarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Hijyenle ilgili bÃ¼tÃ¼n uyarÄ±larÄ± dikkate alan oyuncular, antrenmana Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Lacivert-beyazlÄ±lar, dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â 

Lacivert-beyazlÄ±lar, tam kadro Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

KasÄ±mpaÅŸa, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenman ile devam edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
FIFA ve Premier Lig'den sürpriz karar! Bir maçta 5 oyuncu...

KasÄ±mpaÅŸa tesislerde antrenmanlara baÅŸladÄ±

Real Madrid'in Åžampiyonlar Ligi YarÄ± Finali'nde Bayern MÃ¼nih KarÅŸÄ±sÄ±ndaki Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

Erkan Zengin: Ä°sveçâ€™e yollanan jet, göÄŸsümüzü kabarttÄ±
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Romanyaâ€™da kriz! KarantinayÄ± deldi, soruÅŸturma açÄ±ldÄ±

Romanyaâ€™da kriz! KarantinayÄ± deldi, soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

Ryan Babel'den imalÄ± paylaÅŸÄ±m! Galatasaray...

Ryan Babel'den imalÄ± paylaÅŸÄ±m! Galatasaray...

Di Gennaro "Fiorentina olarak Fatih Terim'e hayrandÄ±k"

Di Gennaro "Fiorentina olarak Fatih Terim'e hayrandÄ±k"

Ahmet AÄŸaoÄŸlu'dan Abdülkadir Ömür itirafÄ±!

Ahmet AÄŸaoÄŸlu'dan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r itirafÄ±!

SÄ±radaki Haber