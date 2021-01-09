Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
09.01.2021 - 13:25 | | İSTANBUL (İHA) -

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
ABONE OL

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kasımpaşada Alanyaspor maçı hazırlıkları

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e yaptığı asist
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Üstündağ'dan moral yemeği
    Üstündağ'dan moral yemeği
  2. Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  3. Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
    Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
  4. Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
    Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
  5. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
    Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Altınordu kalesine taze kan

Altınordu kalesine taze kan

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet