Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
17.02.2021 - 12:35 | | AA

Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
ABONE OL

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşada Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap: İnsan bakınca utanır
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
    Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
  2. Karaman kadrosunu bozmayacak
    Karaman kadrosunu bozmayacak
  3. Kasımpaşa'da hazırlıklar sürüyor
    Kasımpaşa'da hazırlıklar sürüyor
  4. Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek
    Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek  
  5. F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap!
    F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...

Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...

Ruben Ribeiro: Mesut Özil'den korkmadık

Ruben Ribeiro: Mesut Özil'den korkmadık

Menemenspor'da Karan galibiyete inanıyor

Menemenspor'da Karan galibiyete inanıyor

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "Performansından çok memnunum"

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "Performansından çok memnunum"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet