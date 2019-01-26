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26.01.2019 - 19:08 |

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Veysel Sarı ve Mbaye Diagne'nin katılmadığı belirtildi. Abdul Rahman Khalili'nin ise takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti bildirildi.

Lacivert-beyazlı ekipte, Veysel, Diagne ve Josue Sa cezaları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin idman sonunda kadro kurmakta zorlandığını ifade ettiği de kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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