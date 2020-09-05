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05.09.2020 - 07:00 |

Kasımpaşa'dan isim önerisi!

Kasımpaşa, federasyona mektup göndererek Süper Lig’de yeni sezona verilecek isim için öneride bulundu.

Kasımpaşa'dan isim önerisi!
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Kasımpaşa, federasyona mektup göndererek Süper Lig’de yeni sezona verilecek isim için öneride bulundu. İstanbul temsilcisi şu ifadeleri kullandı: “Yeni sezona İzmir futboluna yön veren Adnan Süvari’nin adının verilmesini görüşünüze sunarız. Adnan Süvari, futbolumuzun köklü ekibi Göztepe’de futbolculuk, hocalık ve yöneticilik yapmıştır. Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılanacaktır.”

Kasımpaşadan isim önerisi

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