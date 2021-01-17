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17.01.2021 - 13:38 | | İSTANBUL (AA) - K

Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor

Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.

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