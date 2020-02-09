‘Kasımpaşa’ya aldanmayın’

Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından iki gün izin yapan ve bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasının taktiğini dün gerçekleştiren Galatasaray, antrenmanın ardından kampa girdi.



Teknik direktör Fatih Terim’in antrenman öncesi futbolcuları ile bir toplantı yaptığı ve Kasımpaşa karşılaşmasının önemini anlattığı belirtildi. Tecrübeli hocanın, “Seriyi bozmamız gerekiyor. İyi götürüyoruz ve bunun devam etmesi lazım. Kupa maçını unutun ve sadece bu 90 dakika konsantre olun. Bizi zor bir maç bekliyor. Kasımpaşa’nın son dönemde aldığı sonuçlara aldanmayın. Onlar da bu maçı kırılma karşılaşması olarak görüyor” diye uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Süper Lig’de çıktığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lider Sivasspor ile aradaki farkı 5’e indiren Galatasaray, bu galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında da devam ettirmek istiyor.









HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ