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HaberlerDiğer Haberleri Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın Vestel’den destek
19.10.2020 - 07:00 |

Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın Vestel’den destek

Vestel, hentbolda Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın ana sponsoru oldu.

Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın Vestel’den destek
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Vestel, hentbolda Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın ana sponsoru oldu.
Voleybol, futbol ve e-spor’un ardından hentbola da destek sağladıklarını belirten Vestel’den yapılan açıklamada, “Özellikle geçen yıl çeyrek finale kaldığı Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda adından söz ettiren Kastamonu Kadın Hentbol Takımı, Vestel’in desteğiyle başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor” denildi.
Vestel CEO’su Turan Erdoğan’ın ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bir teknoloji şirketi olarak, ulaşmak istediğimiz kitleye en iyi yaklaştığımız alanlardan biri spor. Öte yandan ülkemizde sporun her alanının, özellikle son yıllarda uluslararası ölçekte büyük başarılar elde eden kadın sporcularımızın gelişmesini istiyoruz. Bu yönde sorumluluk almaya devam edeceğiz. Kastamonu Kadın Hentbol Takımı ciddi potansiyele sahip, dikkat çeken bir gelişimleri var. Vestel olarak onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın Vestel’den destek

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