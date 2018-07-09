Katar, Dünya Kupası tanıtımlarına başladı

Katar, Moskova'da bulunun Gorki Parkı'na kurduğu pavilionda hem geleneksel kültürlerini hem de maçlara ev sahipliği yapacak statların maketlerini sergiliyor.

Yöresel yiyecek ve dansları başta Rus halkı olmak üzere Dünya Kupası'na gelen diğer ülke taraftarlarının da dikkatini çekti. Kılıçlı danslara katılan ve şahinlerle resim çektiren meraklılar ayrıca isimlerini Arapça yazdırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.