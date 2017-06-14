14.06.2017 - 02:05 | | AA
Katar-Güney Kore: 3-2
2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Katar, sahasında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Katar, sahasında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.
Başkent Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadı'nda oynanan maçta Katar, 25 ve 75. dakikalarda Hasan Al Haydos ile 51. dakikada da Akram Arif'in attığı gollerle Güney Kore'yi 3-2 yendi.
Güney Kore'nin gollerini ise 62. dakikada Ki Sungyueng ve 70. dakikada Hwang Heechan kaydetti.
Grupta oynadığı 8 maç sonunda 7 puana ulaşan Katar, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için umudunu kalan iki karşılaşmaya taşıdı.