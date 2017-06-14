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14.06.2017 - 02:05 | | AA

Katar-Güney Kore: 3-2

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Katar, sahasında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Katar-Güney Kore: 3-2
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2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Katar, sahasında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Başkent Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadı'nda oynanan maçta Katar, 25 ve 75. dakikalarda Hasan Al Haydos ile 51. dakikada da Akram Arif'in attığı gollerle Güney Kore'yi 3-2 yendi.

Güney Kore'nin gollerini ise 62. dakikada Ki Sungyueng ve 70. dakikada Hwang Heechan kaydetti.

Grupta oynadığı 8 maç sonunda 7 puana ulaşan Katar, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için umudunu kalan iki karşılaşmaya taşıdı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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