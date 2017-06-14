Katar-Güney Kore: 3-2

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Katar, sahasında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.



Başkent Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadı'nda oynanan maçta Katar, 25 ve 75. dakikalarda Hasan Al Haydos ile 51. dakikada da Akram Arif'in attığı gollerle Güney Kore'yi 3-2 yendi.



Güney Kore'nin gollerini ise 62. dakikada Ki Sungyueng ve 70. dakikada Hwang Heechan kaydetti.



Grupta oynadığı 8 maç sonunda 7 puana ulaşan Katar, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için umudunu kalan iki karşılaşmaya taşıdı.