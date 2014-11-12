Katar'dan, Dünya Kupası açıklaması!

Katar'ın Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Hasan el Tavadi, devam eden yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları nedeniyle Dünya Kupası'nın evsahipliğinin başka bir ülkeye verilebileceği yönünde yer alan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Böyle iddiaların FIFA tarafından hiçbir zaman gündeme alınmadığını belirten Tavadi, "Tersi bir durum kıta genelinde huzursuzluğa yol açar. Bu organizasyon, Ortadoğu'da düzenlenen ilk Arap Dünya Kupası olacak ve bölgenin futbola tutkusunu göstermesi için çok önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

FIFA genel merkezinde düzenlenen son toplantıda Dünya Kupası'nın kışın oynanmasının gündeme geldiğini hatırlatan Tavadi, "Toplantıda organizasyonun yazın düzenlenmesi fikrine sıcak bakılmadı ve birçok farklı tarih önerisi getirildi. Benim fikrim, kışın oynanmasının ideal olacağı yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Tavadi, Katar'da kasımda havaların soğumaya başladığını belirterek, turnuvanın bu zaman diliminde gerçekleştirilmesinin doğru bir seçim olacağına inandığını söyledi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin, uluslararası futbol takvimine daha az müdahalede bulunacağı gerekçesiyle turnuvanın 28 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde oynanması yönündeki önerisinin ramazan ayına denk düşeceğini hatırlatan Tavadi, "Kesin tarih FIFA tarafından büyük ihtimalle 2015'te belirlenecek ve alınacak her karara saygı duyacağız" şeklinde konuştu.