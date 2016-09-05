"Kaybetmekten korkmuyoruz"

BİLAL MEŞE

Fatih Terim, zorlu maç öncesi tek handikaplarının fizik gücü olduğunu belirtirken, “Buna rağmen iyi başlayacağımızı umut ediyorum. Hayatım boyunca oyuncularıma söylediğim şey, korkmadan oynamalarıdır. Ümidimiz bitmediği sürece sonuna kadar gidebiliriz” dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Hırvatistan’ın favori gösterilmesinin doğal olduğunu vurguladı, “Şunu unutmayalım ki Euro 2016’da kötü oynadık, buna rağmen 1-0 kaybettik. Final beklediğimiz rakibimiz ise bizden 1 maç fazla oynadı. Futbolda her şey olabilir” dedi.

Oyun planında değişiklik yapmayı düşünmediğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, “Uzun zamandır oynadığımız bir oyun ve bu oyuna ait bir felsefe var. Yeni oyuncularımızla da taktik çalışması yaparken bunun bir daha üzerinden geçtik” diye konuştu.

Maç öncesinde handikaplarının da bulunduğunu sözlerine ekleyen Türkiye Futbol Direktörü, “Problemimiz sezon başı hazırlığını iyi geçirmemiş olan oyuncularımız. Her şeye rağmen iyi başlayacağımızı umut ediyorum. Hayatım boyunca oyuncularıma ilk söylediğim şey, korkmadan oynamalarıdır. Mağlubiyetten korkmayacağız. Ümidimiz bitmediği sürece sonuna kadar gidebiliriz. Tek çekincem fiziksel konular. Kendi ligimizde bazı şeylere yetiyor ama uluslararası seviyede yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Ciddi ve sert rakiplerle eşleştiklerini de ifade eden Terim konuşmasına şöyle devam etti: “Uzun zamandır Dünya Kupası’na gitmiyoruz. Hazır Rusya ile ilişkilerimiz mükemmel duruma gelmişken, Antalya’da onları ağırlamışken, Rusya’ya gidersek mutlu oluruz. İlk üç maçın çok zorlu olduğu kesin. Eğer bunları sıkıntısız geçersek grubu başka şekle değiştirebiliriz. Uçurumun kenarlarında dolaşmak güzel bir şey değil, ama sonucu iyi olacaksa sorun yok. Tarihimiz belli, kazanılanlar kaybedilenler belli. Dünya Kupası’na gitmek orada olmak en büyük başarılardan biridir.”

‘Tercihim bu’

Fatih Terim, Hırvat basın mensuplarının Arda Turan’ın kadroya alınmayışı ile ilgili sorusuna ise, “Benim kadro tercihim bu sefer bu” yanıtını verdi.

‘Hatırlanmak güzel bir şey’

Fatih Terim doğum gününü kutlayan Galatasaray Kulübü’ne de teşekkür ederek, “Galatasaray’ın kutlama mesajı yayınladığından haberim var. Dursun Bey’in şahsında tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Hakikaten son yıllarda, ilk defa da olsa hatırlanmak güzel bir şey. Onun için teşekkür ederim” dedi.

‘Uzun yolu ilk biz bitiririz’

Fatih Terim ile birlikte basın toplantısına katılan milli futbolcu Şener Özbayraklı önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını kabul eden Özbayraklı, “İnşallah bu serüvende istediğine en hızlı ulaşan biz oluruz” dedi.