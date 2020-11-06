Kayode, Avrupa maçlarını boş geçmiyor

Sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor’a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, ilk 11’de başladığı Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ maçında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 3’te 3 yapmayı başardı.

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