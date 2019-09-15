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15.09.2019 - 08:00 |

Kayode kırmızıda geçti

Gazişehir’in 7 Eylül’de Hatayspor ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten kırmızı gören, ancak tedbirli sevke rağmen PFDK’dan ceza almayan Nijeryalı golcü, Vida’nın atıldığı penaltı pozisyonunda başrolü oynarken ikinci golde Güray’a da asist yaptı

Kayode kırmızıda geçti
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Gazişehir Gaziantep’in golcüsü Olarenwaju Kayode dün akşam Beşiktaş’a karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Henüz 6. dakikada Domagoj Vida’nın büyük hatasından yararlanarak Karius ile karşı karşıya kalan ve Hırvat stoperin kırmızı kart görmesine sebep olan Nijeryalı oyuncu takımına penaltı kazandırırken, Güray’a yaptığı asistle de maça damgasını vurdu.
Ancak Kayode’nin maçta forma giymesi ve Vida’nın atıldığı pozisyonda başrolü oynaması tartışma konusu oldu.

Talimatla kurtardı

Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 gol kaydeden ve performansıyla dikkat çeken Kayode, Gazişehir’in 7 Eylül Cumartesi günü Hatayspor’la oynadığı hazırlık maçında doğrudan kırmızı kart görmüş ve “hakeme yönelik hakareti” nedeniyle “tedbirli” olarak PFDK’ya sevk edilmişti.
Hakeme hakaret ve tedbirli sevk nedeniyle Olarenwaju Kayode’nin Beşiktaş’a karşı kesin olarak forma giyemeyeceği düşünülürken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) geçen perşembe günü gerçekleştirdiği oturumda ilginç bir karara imza attı. “Sportmenliğe aykırı hareket” gerekçesiyle golcü oyuncuya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası veren PFDK, Özel Müsabaka Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 maçtan az olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.
Gazişehir’in sezon başında Shakhtar Donetsk’ten kiraladığı Kayode böylece hakeme hakaretten dolayı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine rağmen hiçbir ceza almadı ve Beşiktaş’a karşı ilk 11’de görev yaptı.

 

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