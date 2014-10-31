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31.10.2014 - 15:59 | | YUNUS ÇAĞLAR / KAYSERİ (İHA)

Kayseri Erciyesspor'da hazırlıklar tamam

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, kendi evinde son antrenmanını yaptı

Kayseri Erciyesspor'da hazırlıklar tamam
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Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-siyahlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ekibi, Rize’ye gitmek üzere yola çıktı.

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