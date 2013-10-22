Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Kayseri Erciyesspor'da izin günü
22.10.2013 - 12:06 | | KAYSERİ (AA)

Kayseri Erciyesspor'da izin günü

Mavi-siyahlı ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayseri Erciyesspor'da izin günü
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da futbolcular, günü dinlenerek geçiriyor.

Ligin 8. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapatan mavi-siyahlılarda teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara bir gün izin verdi. Kayseri Erciyesspor, 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber