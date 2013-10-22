Kayseri Erciyesspor'da izin günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da futbolcular, günü dinlenerek geçiriyor.

Ligin 8. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapatan mavi-siyahlılarda teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara bir gün izin verdi. Kayseri Erciyesspor, 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.