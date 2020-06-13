Kayserisporlu taraftarlar, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda yapÄ±lan FenerbahÃ§e-Hes Kablo Kayserispor maÃ§Ä±nÄ± araÃ§larÄ±nda dev ekrandan izledi.Â

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen SÃ¼per Lig'in yeniden baÅŸlamasÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar iÃ§in BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ± aÃ§Ä±k otoparkÄ±na dev ekran kurdu.Â

Taraftarlardan bir kÄ±smÄ± araÃ§larÄ±nda, bir kÄ±smÄ± da aÃ§Ä±k havada, FenerbahÃ§e-Hes Kablo Kayserispor maÃ§Ä±nÄ± izledi.Â

Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa PalancÄ±oÄŸlu, maÃ§ Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z araÃ§larÄ± ile gelsinler, sosyal mesafeye dikkat etsinler istedik. Burada uyarÄ±larÄ±mÄ±za, Ã§aÄŸrÄ±larÄ±mÄ±za Ã§oÄŸu uysa da bir kÄ±sÄ±m vatandaÅŸÄ±mÄ±z tam uyamadÄ±. Onun iÃ§in uyarÄ±larda bulunuyoruz." diye konuÅŸtu.Â

SalgÄ±ndan dolayÄ± uzun sÃ¼redir futbolseverlerin maÃ§lara hasret kaldÄ±klarÄ±nÄ±, bugÃ¼n ilk gÃ¼n olduÄŸu iÃ§in inanÄ±lmaz bir kalabalÄ±k olduÄŸunu kaydeden PalancÄ±oÄŸlu, "AraÃ§larÄ± ile insanlar buraya geldiler. DÄ±ÅŸarÄ±da bÃ¼yÃ¼k bir kuyruk var." dedi.Â

MaÃ§Ä± aracÄ±ndan izleyen taraftarlardan Cengiz AltÄ±nyollar ise Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gÃ¼zel bir akÅŸam geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–te yandan maÃ§Ä± izleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve PalancÄ±oÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ± sosyal mesafe ve maske takmalarÄ± konusunda uyarÄ±rken, bazÄ± taraftarlarÄ±n kurallara uymadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

MaÃ§Ä± FenerbahÃ§e 2-1 kazanÄ±nca, taraftarlar Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±.

Â

Zinedine Zidane'Ä±n Real Madrid FormasÄ±yla AttÄ±ÄŸÄ± Harika Goller