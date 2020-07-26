Kayseri’de maç sonu olay

Trabzonspor ligi ikinci bitirmenin sevincini yaşarken, Kayserispor cephesinde hüzün vardı. Özellikle pandemi arasından sonra aldığı sonuçlarla kümede kalmak için çabalayan sarı-kırmızılılar bu savaşında başarılı olamadı ve TFF 1. Lig’e düştü.

Bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayan Kayserisporlu futbolcular soluğu maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın yanında aldı. Tepki soyunma odasında artarak devam ederken, güvenlik güçleri olaya müdahale ederek gerginliği büyümeden engelledi.

Çakır’a tepki

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımı ligde tutamamanın üzüntüsünü yaşarken maç sonunda maçın hakemi Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Gözbaşı, “El var görmüyor, VAR uyarmıyor, penaltımız verilmiyor. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Trabzon’a değil, hakeme yenildik” dedi.

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