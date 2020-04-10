Kayserispor açıkladı! Test negatif çıktı...

Kayserispor, 24 Mart'ta corona virüs testi pozitif sonuçlanan idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüp açıklamasında "24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moussa Dembele'nin Zirveye Çıkışı