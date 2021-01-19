Kayserispor - Başakşehir: 2-0

Süper Lig'de bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Medipol Başakşehir'e bir darbe de HES Kablo Kayserispor'dan geldi: 2-0.

Alt sıralardan kurtulma savaşı veren sarı-kırmızılı takımın gollerini 42 ve 77. dakikalarda sahanın yıldızı Denis Alibec kaydetti.

Teknik direktör Dan Petrescu, Kayserispor macerasına önemli bir galibiyetle başlarken, sarı-kırmızılılar puanını 19'a yükseltti. Son şampiyon Başakşehir ise 23 puanda kaldı.





İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.