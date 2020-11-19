Kayserispor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TokgÃ¶z'den borÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

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Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼bÃ¼n borcuyla ilgili sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 12'nci ayÄ±n sonuna kadar Ã¶demesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir dedi.Â

Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼bÃ¼n borÃ§ durumuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. AralÄ±k ayÄ±ndaki borÃ§ yÃ¼kÃ¼nden bahseden TokgÃ¶z, "Biliyor muydunuz? KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 12'nci ayÄ±n sonuna kadar Ã¶demesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir. Bu da gÃ¼nlÃ¼k 857 bin TL Ã¶deme yapmamÄ±z gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir" ifadelerine yer verdi.