Kayserispor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TokgÃ¶z'den borÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

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19.11.2020 - 15:43 | | KAYSERÄ°, (DHA)-

Kayserispor BasÄ±n Sözcüsü Tokgöz'den borç açÄ±klamasÄ±

Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼bÃ¼n borcuyla ilgili sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 12'nci ayÄ±n sonuna kadar Ã¶demesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir" dedi.Â

Kayserispor BasÄ±n Sözcüsü Tokgöz'den borç açÄ±klamasÄ±
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Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼bÃ¼n borcuyla ilgili sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 12'nci ayÄ±n sonuna kadar Ã¶demesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir dedi.Â 

Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼bÃ¼n borÃ§ durumuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. AralÄ±k ayÄ±ndaki borÃ§ yÃ¼kÃ¼nden bahseden TokgÃ¶z, "Biliyor muydunuz? KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 12'nci ayÄ±n sonuna kadar Ã¶demesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir. Bu da gÃ¼nlÃ¼k 857 bin TL Ã¶deme yapmamÄ±z gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kayserispor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TokgÃ¶zden borÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

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