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10.08.2020 - 23:15 |

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek!

Süper Lig kulüplerinin TFF ile harcama limitleri hakkında görüşmesinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bir açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek!
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Türkiye Futbol Federasyonu ile bazı Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri hakkında görüşmesinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bir açıklama yaptı.

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada anlaşma yapmayan Fenerbahçe'ye destek vererek, "Bankalar Birliğianlaşmasındaki faiz oranı çok yüksek. Sadece faiz ödemesi yaptık. Gelecek sene ana para ödemesi var. Gelecek sene biz de Fenerbahçe'nin durumunda olacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşıdan Fenerbahçeye destek

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