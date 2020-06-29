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29.06.2020 - 12:44 | | AA

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer futbolcular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı.

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Yarını izinli geçirecek Kayserispor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

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