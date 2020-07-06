Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
06.07.2020 - 18:18 |

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son iki haftada 6 puan toplayarak çıkışa geçen siyah beyazlılar, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor karşısında 3 puan arayacak. Peki merakla beklenen mücadele ne zaman başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
ABONE OL

Kayserispor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek...

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Djedje, Sapunaru, Angelo, Rienstra, Mesanovic, Campanharo, Henrique, Mensah, Kravets

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak.

Jake Dufner'dan başarısız deneme!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
  2. Son dakika... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım açıklaması!
    Son dakika... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım açıklaması!
  3. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ın gözdesi N'Sakala Alanyaspor'u takibi bıraktı!
    Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ın gözdesi N'Sakala Alanyaspor'u takibi bıraktı!
  4. Liverpool'dan 17'lik Elliott'a profesyonel sözleşme
    Liverpool'dan 17'lik Elliott'a profesyonel sözleşme
  5. Başakşehir'de test sonuçları negatif
    Başakşehir'de test sonuçları negatif



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi

Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kafilesi belli oldu! 3 eksik...

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kafilesi belli oldu! 3 eksik...

Ribery hem sakatlandı hem soyuldu

Ribery hem sakatlandı hem soyuldu

Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz

Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz

Sıradaki Haber