06.07.2020 - 18:18 |
Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son iki haftada 6 puan toplayarak çıkışa geçen siyah beyazlılar, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor karşısında 3 puan arayacak. Peki merakla beklenen mücadele ne zaman başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
Kayserispor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek...
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Djedje, Sapunaru, Angelo, Rienstra, Mesanovic, Campanharo, Henrique, Mensah, Kravets
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak.