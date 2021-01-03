Hes Kablo Kayserispor, ligin 16ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Heyecan dolu mücadele için geri sayım başladı. Taraftarların merakla araştırdığı maç saat ve canlı yayın kanalını haberimize ekledik. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ilk 11'ler ve hakemi kim? sorularının yanıtları...

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

HAKEM KİM?

Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER KİM?

Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Behich, Sapunaru, Manzala, Emre, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Kanga, Henrique

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, N’Koudou, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Güven

Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 10 maç süren galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor.

Süper Ligîn 16ncı haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserisporda karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılı takım, kötü gidişe Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor. Son olarak ligin 4üncü haftasında Ankaragücünü deplasmanda 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı maçlarda Demir Grup Sivasspora 3-1, Çaykur Rizespora 1-0, Atakaş Hatayspora 1-0, Fraport TAV Antalyaspora 2-0, İttifak Holding Konyaspora 2-1 ve Gençlerbirliğine 3-2'lik skorlarla mağlup olurken, Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1 ve Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri temsilcisi oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip filelere 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. 10 puanla ligin son sırasında bulunan Kayserisporun eksi 10 averajı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan tam sahada taktik maçı ve ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.