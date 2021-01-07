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07.01.2021 - 10:34 | | İHA

Kayserispor Denizli deplasmanını seviyor

Hes Kablo Kayserispor, Denizli'de oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı son 3 maçında Denizlispor'u mağlup etmeyi başardı.

Kayserispor Denizli deplasmanını seviyor
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Denizlispor ile Süper Lig'de 21 kez karşılaşan Kayserispor 8. galibiyetini elde etti. Rakibine 7 kez mağlup sarı kırmızılılar, 24 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor rakibi ile Denizli'de oynadığı 11 maçta 2 kez berabere kalıp 6 kez mağlup olurken 3 kez de kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, Denizlispor ile Denizli'de oynadığı son 3 maçta galibiyetler aldı. Kayserispor 2014-2015 sezonunda 3-1 kazanırken 2019-2020 sezonunda ise 1-0 kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı maçta da rakibini 1-0 yenerek Denizli'deki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ligde 13 puana erişen Kayserispor, Denizli'deki maç sonrasında soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kayserispor Denizli deplasmanını seviyor

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