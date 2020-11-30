Kayserispor - Fatih Karagümrük: 0-0

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Kayserispor 8 puanla 18. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.

Bu sezon ligin en az gol atan takımı olan Kayserispor, 9 maçta 5 gol atabildi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Krvzic (Dk. 68 Henrique), Attamah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Fernandes), Campanharo, Lennon (Dk. 80 Manzala) , Kanga (Dk. 57 İlhan Parlak)

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ramazan Civelek (Dk. 78 Chahechouhe), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Sabo, Ndao (Dk. 90 2 Alparslan Erdem), Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç)

Sarı kartlar: Dk. 54 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktasında uygun pozisyonda topla buluşan Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

23. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşu yapan Fatih Kuruçuk'un kafaya indirdiği top, altıpas içerisinde Sabo önünden geçerek auta gitti.

33. dakikada sol çizgiye inen Krvzic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinde auta çıktı.

35. dakikada Hasan Hüseyin'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta rakiplerinin arasından iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Viviano çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

53. dakikada sağ taraftan Hasan Hüseyin'in kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano, kale çizgisinde topu çeldi.

55. dakika Fatih Karagümrük sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Balkovic'in yerden sert şutunda, kaleci İsmail yerden seken topu uzaklaştırmayı başardı. Seken top Lichaj'a çarparak kornere çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında ön direğe koşu yapan Sobiech'in kafa vuruşunda meşir yuvarlak az farkla auta gitti.

90+2 dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak geçen Henrique'nin şık pasında altıpas üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.