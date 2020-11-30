Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo