Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0
20.06.2020 - 17:41 |

Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligin sonunda yer alan Kayserispor maçı 2-0 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0
ABONE OL

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazandı.

Kayserispor'un gollerini 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Kravets kaydetti.

Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer aldı. Kayserispor ise 25 puanla 17. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 

14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0 

43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.

 Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0

Diego Maradona'nın Napoli'de Attığı En İyi Goller

    Sochi, Rostov'u sahasında 10-1 mağlup etti! İşte o tarihi maçın özet görüntüleri...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kongre üyesi oldu!
      Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kongre üyesi oldu!
    2. Fatih Terim'in torunları Galatasaray tribününde!
      Fatih Terim'in torunları Galatasaray tribününde!
    3. Athletic Bilbao-Real Betis: 1-0
      Athletic Bilbao-Real Betis: 1-0
    4. Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0
      Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0
    5. Son dakika | Galatasaray’ın borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklandı
      Son dakika | Galatasaray’ın borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklandı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça saatler kaldı...

    Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça saatler kaldı...

    Son dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal gerçeği ortaya çıktı

    Son dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal gerçeği ortaya çıktı

    RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2

    RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2

    Son dakika | Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün

    Son dakika | Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün

    Sıradaki Haber