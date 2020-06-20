Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligin sonunda yer alan Kayserispor maçı 2-0 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Kravets kaydetti.
Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer aldı. Kayserispor ise 25 puanla 17. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0
43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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