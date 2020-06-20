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20.06.2020 - 17:41 |

Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadele saat 18.30'da başladı. Maçta skor 0-0..

Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)
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Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı.

Kayserispor - Gençlerbirliği: 0-0

Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 22 puanla ligin sonunda yer alıyor. Gençlerbirliği çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu

Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)

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