20.06.2020 - 17:41 |
Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadele saat 18.30'da başladı. Maçta skor 0-0..
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı.
Kayserispor - Gençlerbirliği: 0-0
Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 22 puanla ligin sonunda yer alıyor. Gençlerbirliği çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu
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