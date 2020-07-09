Kayserispor kaybetmez

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA

Üst üste aldığı iki galibiyetle çıkışa geçmesine rağmen Kayserispor’a kaybederek herkesi şaşırttı. Siyah-beyazlıların en önemli sıkıntısı defans hattında. Bir türlü kaleyi gole kapatamıyorlar. Karius’un gidişinin ardından kaleye geçen Ersin de daha tam olarak güven veremiyor. Kasımpaşa da Sivas ile golsüz berabere kaldı ve frene bastı. Hadergjonaj da gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. İki takımın da galibiyeti sürpriz olmaz. Bu yüzden ilk tercih ‘Karşılıklı Gol Var’ olmalı.

GAZİANTEP-KONYA

Gaziantep’e, Denizli deplasmanında aldığı tek gollü galibiyet adeta ilaç gibi geldi. Düşme hattından iyice uzaklaştılar ve ligin en rahat takımlarından biriler. Konyaspor ise adeta ateşle oynuyor. Onlar da son hafta Rize deplasmanında kazandılar, ancak hala düşme tehlikesini çok yakından hissediyorlar. Gol yollarında sıkıntı yaşayan konuk ekibin en büyük kozu iyi defansı. Her maçta çok iyi kapanıyorlar. Gaziantep de öncelikle beraberliğe oynayacaktır. Bu yüzden ilk yarıda eşitlik bozulmaz.

SPAL-UDINESE

Serie A’nın hücum gücü düşük iki ekibinin karşılaşması ortada bir mücadele gibi görünüyor. Pandemi arasının ardından çıktığı dört maçın hiçbirini kazanamayan SPAL’ın galip gelmesi bu kez de kolay değil. Torino ve Atalanta mağlubiyetlerinin ardından silkinen Udinese, deplasmanda Roma’yı yendiği karşılaşmayla sükse yaptı, ardından Genoa ile berabere kaldı. Üç ihtimalli bir buluşma olan karşılaşmanın az gole sahne olması muhtemel.

Ç.RİZE-KAYSERİ

Ligin bitimine sayılı haftalar kala düşmeme mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Pandemi arasından Galatasaray galibiyetiyle dönen Çaykur Rizespor, daha sonra çıktığı üç karşılaşmadan sadece bir puan alabildi ve düşme hattına geriledi. Zorlu müsabakada da Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Diomande ve Umar’dan yararlanamayacaklar. Kayserispor ise adeta tarih yazıyor. Beş maç önce düşmeye en yakın aday olarak görünen sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerle 14. sıraya kadar yükseldi. Konuk ekipte ise Mensah döndü, Henrique forma giyemeyecek. İki takıma bu maçtan çıkacak olumsuz bir sonuç çok pahalıya mâl olabilir. Moralli Kayseri en az bir puanla sahadan ayrılacaktır.