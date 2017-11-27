Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 13. haftasında oynanan kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede goller ilk yarıda 9. dakikada Umut Bulut ile 38. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde 2. sıradaki Medipol Başakşehir 27 puana, 5. sıradaki Kayserispor da 23 puana yükselirken, 29 puanlı lider Galatasaray zirvede yalnız kaldı.

İLK YARI

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan taç atışını çabuk kullanan Kayserispor'da sağ çaprazdan topla buluşan Deniz Türüç topu bekletmeden kale alanına ortaladı. Arka direğe koşu yapan Umut Bulut'un tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada Atila Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Mendes'in ceza alınana girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alınana rakiplerini çalımlayarak giren Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci kafayla altıpas önüne gönderdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

39. dakikada golü atan Adebayor'un topu eliyle önüne aldığını iddia eden Kayserisporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Tiago Lopes ve Deniz Türüç'e maçın hakemi Alper Ulusoy sarı kart gösterdi.

Maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Mendes'in ceza yayı üzerinde düşürülmesi sonucu maçın hakemi faul verdi. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

51. dakikada Deniz Türüç'ün derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Lopes'in şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Deniz Türüç'ün ön direğe ortasına hareketlenen Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

76. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

KAYSERİSPOR: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Şamil Çinaz (Dk. 77 Espinoza), Badji, Boldrin (Dk. 63 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 85 Stojiljkovic)

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Hakan Özmert), Gökhan İnler, Kerim Frei (Dk. 75 Napoleoni), Visca, Mossoro, Adebayor (Dk. 81 Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dk. 9 Umut Bulut (Kayserispor); Dk. 38 Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Deniz Türüç, Dk. 39 Tiago Lopes, Dk. 73 Stephane Badji (Kayserispor); Dk. 48 Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)







