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15.06.2020 - 14:33 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

Kayserispor salonda çalıştı

Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Kayserispor salonda çalıştı
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Cuma günü Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olduktan sonra kente dönen ve yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılar, pazar gününü izinli geçirmişti. Kayseri takımı bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Robert  Prosinecki gözetiminde Cumartesi günü oynayan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. 

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