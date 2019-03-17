Kayserispor taraftarından Arda Turan'a tepki!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla ikinci yarı oyundan alındı. Kayserispor 1-0 üstünken 61. dakikada oyundan alınan Arda Turan'a Kayserispor taraftarları büyük tepki gösterdi. Islıklamalara karşılık olarak Arda Turan ellerini açarak ''daha yüksek sesle'' anlamanına gelen jestler yaptı.

Arda Turan'ın yerine oyuna Adebayor dahil oldu. Golcü futbolcu son dakikada attığı penaltı golüyle takımına 1 puan kazandırdı.