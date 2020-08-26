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HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’
26.08.2020 - 14:23 |

Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’

Dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin, Barcelona’dan ayrılma kararının ardından Kayserispor taraftarları, yıldız oyuncuya çağrıda bulundu.

Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’
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İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Barcelona’da forma giyen Messi’nin takımdan ayrılma isteğini yönetime iletmesi büyük yankı buldu. Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi’ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’

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