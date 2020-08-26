Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’

İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Barcelona’da forma giyen Messi’nin takımdan ayrılma isteğini yönetime iletmesi büyük yankı buldu. Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi’ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.