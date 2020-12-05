Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan hakem tepkisi
05.12.2020 - 16:44 |

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan hakem tepkisi

Süper Lig'de öne geçtiği maçta Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, hakemleri daha dikkatli olmaya davet etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan hakem tepkisi
ABONE OL

İzmir'de öne geçtikten sonra bir golü de geçerli sayılmayan Kayserispor'da Aybaba, "Mükemmele yakın bir oyun oynayan oyuncularımı kutluyorum. Çok pozisyona girip rakibimize duran top ve yediğimiz gol dışında pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyuyoruz. Göztepe ciddi bir deplasman, karşımızda iyi bir takım vardı. Saha içinde bir takım şeyleri dikkat etmek lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi döneminde futbol camiası özveriyle tek yürek oldu. Uçaklarla geliyoruz, her hafta testlere giriyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, insanlar evde izleyip keyif alsın diye mücadele ediyoruz. Hakem arkadaşlarımı daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

ERSAN PARLATAN: GOLDEN SONRA REAKSİYON GÖSTERDİK
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yerine basın toplantısına katılan Ersan Parlatan, yedikleri golün ardından takımın kaybetmeme adına ciddi reaksiyon gösterdiğini söyledi. Parlatan maçın ardından, "Maçın başlangıcı ve ilk yarım saati oyun istediğimiz şekilde ilerledi. Maça çok iyi başladık, oyuncularımız agresif bir şekilde sahadaydı ama bu iyi gidişatı basit top kayıplarıyla zor duruma soktuk. İlk yarının sonlarına doğru Kayserispor maçı dengeledi. İkinci yarıda ileride pas hataları yaptık. Bu pas hataları bizde özgüven kaybı yarattı. Kayserispor kaptığı toplarda gerçekten etkiliydi. Yediğimiz golden sonra kaybetmemek için reaksiyon gösterdik. Üçüncü bölgede daha iyi olmalıyız. Bunu oyuncularla konuşacağız. Yoğun bir maç trafiğimiz var. Çarşamba günü burada yine Alanyaspor'la karşılaşacağız. Alanyaspor karşısına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybabadan hakem tepkisi

Ersan Parlatan: Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
    Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
  2. Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
    Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
  3. Aybaba'dan hakem tepkisi
    Aybaba'dan hakem tepkisi
  4. Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
    Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
  5. Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!
    Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78 

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet