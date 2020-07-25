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25.07.2020 - 18:22 |

Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak isterken Kayserispor ligde kalmak için kazanarak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Mücadele 21.00'de başladı.

Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)
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Kayserispor - Trabzonspor maçından kareler!
Kayserispor - Trabzonspor maçından kareler!
Kayserispor - Trabzonspor maçından kareler!
Kayserispor - Trabzonspor maçından kareler!Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorunda. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanarak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.  Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Kritik müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

 

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. 

Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı. 

Newton, cezası sona eren Sosa'yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme'nin yerine sahaya sürdü. 

Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira'ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen'i tercih etti. 

Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'yle çıktı. 

Kayserispor'da 2 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. 

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi. 

Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11'iyle sahaya sürdü.

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