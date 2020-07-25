Süper Lig'in 34. haftasında ter dökecek olan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Yasir, Enver, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth