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HaberlerSüper Lig Haberleri Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
25.07.2020 - 18:22 |

Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor ve Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor - Trabzonspor mücadelesi için büyük merak başladı. Peki Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilen bilgiler...

Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Süper Lig'in 34. haftasında ter dökecek olan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Yasir, Enver, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth

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