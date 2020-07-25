Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Kayserispor ve Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor - Trabzonspor mücadelesi için büyük merak başladı. Peki Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilen bilgiler...
Süper Lig'in 34. haftasında ter dökecek olan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Yasir, Enver, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth