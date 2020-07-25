Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 34. haftasında ter dökecek olan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorunda. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanarak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Guilherme'nin En İyi Anları