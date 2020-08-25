Kayserispor Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.