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18.12.2020 - 16:24 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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