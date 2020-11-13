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13.11.2020 - 22:05 | | DHA

Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı 2 ayrılığı açıkladı!

Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, başkan danışmanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ile teknik direktör Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi. Berna Gözbaşı, "Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılacak. Yardımcı antrenörümüz Gökhan Ünal görevinden ayrılacak" dedi.

Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı 2 ayrılığı açıkladı!
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Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, başkan danışmanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ile teknik direktör Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, "Çalışmalara başladık. Elimizde yetenekli bir sporcu kadrosu var. Saha içi ile ilgili bazı sorunlarımız var. Ligin henüz başındayız. Önümüzde çok maç var, 33 maç var. Takım içinde değişiklikler yaptık. Hasan Hüseyin takım kaptanımızdı, kaptanlığı ondan Sapunaru'ya verdik. Takımdan ve oyunculardan memnunum. Daha önce çok sorunlu bir takım vardı, şimdi oyuncuların hiçbiri benim odama gelmedi. Geçen sezon görev yaparken ben onların soyunma odasına çok gitmiştim. Kulüp toparlanmış. Kayserispor futbolcuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Böyle bir şehrin takımının her zaman ilk 10 takım içinde olması lazım. Herkesin desteği ile takımı layık olduğu yerlere getireceğiz" dedi.

Kayserisporda Başkan Berna Gözbaşı 2 ayrılığı açıkladı

BERNA GÖZBAŞI: ESAS OLAN KAYSERİSPOR KULÜBÜDÜR

Son maçlarda şansızlıklar yaşadıklarını belirten başkan Berna Gözbaşı, "Lig daha uzun. Samet hoca ile birlikte daha iyi olacağız. Ben kulübün başına gelince 2 hafta nasıl kaldığına şaşırmıştım. Takım yoktu ve kulüp yoktu. O dönemler geride kaldı. Artık birlikte olmamız lazım. Kulübün önünü açmak adına bunun adı şirketleşme olur, halka açılma olur hangisi bilmiyorum ama çok şükür ki artık bunların konuşulduğu durumlara geldik. Bugün ben varım, yarın başkası olur, esas olan Kayserispor Kulübü'dür. Bu şehre yakışan Kayserispor'un Süper Lig'de kalıcı olmasıdır. Burası bizim için emanettir. Bugün biz varız, bir yarın gideriz başkası gelir. Sezona Bayram Bektaş hocamızla başladık, olmadı. Samet Aybaba hocamız ile başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI VE GÖKHAN ÜNAL İLE YOLLAR AYRILACAK

Kulüpte bazı değişikliklerin olacağını belirten Berna Başkan, "Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılacak. Yardımcı antrenörümüz Gökhan Ünal görevinden ayrılacak" dedi. Toplantının son bölümünde söz alan başkan danışmanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Sakatlığı bulunan Manzala takımla birlikte çalışmalara başladı, ayrıca Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Pedro Henrique'ye 5 bin Euro para cezası verildi" dedi.

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