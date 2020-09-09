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09.09.2020 - 17:48 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -

Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, kulüpte çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk haftasında pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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