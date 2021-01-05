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05.01.2021 - 15:33 | | İHA

Kayserispor'da Fernandes kadroda

Hes Kablo Kayserispor takımında Portekizli futbolcu Manuel Fernandes maç kadrosuna alındı.

Kayserispor'da Fernandes kadroda
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Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı. Son 3 haftadır sakatlığını öne sürerek forma giyemeyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, teknik kadroya Denizlispor maçında oynamak istediğini söyledi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın görevden ayrılması sonrasında ağrılarının azaldığını ifade ederek antrenmanlara başlayan Manuel Fernandes, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini almak istiyor. Portekizli oyuncu, Denizlispor maçının kafilesine dahil edildi.

Denizlispor maçına alt yapı antrenörü Uğur Kulaksız ile çıkacak olan sarı kırmızılı takımda Manuel Fernandes'in oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

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