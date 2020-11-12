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12.11.2020 - 19:12 |

Kayserispor'da Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Kayserispor, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda 23 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Galatasaray'la yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Kayserispor'da Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Hes Kablo Kayserispor, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda 23 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Galatasaray'la yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, tesislerdeki antrenman, teknik direktÃ¶r Samet Aybaba yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan dar alanda Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Kayserisporda Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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